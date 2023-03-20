Кульмінація «великого наступу» росіян. Не допомогли 300 тисяч мобілізованих

Контрнаступ на порозі

Українські війська провели локалізовану контратаку на Бахмутському напрямку, а тим часом в Росії говорять про можливий контрнаступ України у найгарячішій точці фронту.

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За інформацією Інституту вивчення війни, російські військові говорять про те, що Україна хоче стабілізувати лінію фронту і готує контрнаступ на південний захід від Бахмута.

«Дедалі зростаючі дискусії в Росії щодо неминучого українського контрнаступу в районі Бахмута свідчать про те, що російські джерела дедалі більше не впевнені щодо здатності російських військових утримати ініціативу навколо Бахмута», - говорять аналітики ISW.

На їх думку, весняний наступ росіян ймовірно наближається до кульмінації. А спроби просуватись вздовж ліній Сватове-Кремінна, Авдіївка-Донецьк. Вугледар та навколо Бахмута дали тільки «додаткові тактичні здобутки» за перші місяці 2023 року. І це при тому, що в бою вже були додаткові 300 000 мобілізованих восени 2022-го.

«Якщо 300 000 російських солдатів не змогли дати Росії вирішальної наступальної переваги в Україні, дуже малоймовірно, що залучення додаткових сил у майбутніх хвилях мобілізації призведе до кардинально інших результатів цього року. Таким чином, Україна має хороші можливості для того, щоб відновити ініціативу та розпочати контрнаступ на критичних ділянках поточної лінії фронту», — говорять аналітики.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що війська РФ виснажені і продовжувати наступ для них наразі неможливо. Російські командири змушені вибирати між наступальними операціями і надійною обороною по всій лінії фронту. Очільники армії РФ намагатимуться відновити потенціал сил після поповнення особового складу та запасів боєприпасів, припускали у відомстві.