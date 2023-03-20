На парламентських виборах у Казахстані лідирує правляча партія «Аманат»

Вибори у Казахстані

За даними екзітполів, політична сила набрала 53,33% голосів. Всього в нижній палаті парламента будуть представлені шість партій.

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За попередніми даними, понад 10 відсотків набрала політорганізація «Ауил», наступною за кількістю голосів є партія «Республіка». П'ятивідсотковий бар'єр подолали також «Ак жол» (7,87% голосів), Народна партія Казахстану (6,25%) та Загальнонаціональна соціал-демократична партія (5,31%).

Раніше в Мажилісі — нижній палаті парламенту, було представлено лише три провладні партії.

Всього у виборах брали участь сім партій. Явка на виборах становила 54%.

Казахстан наразі повернувся до змішаної системи обрання депутатів, скасованої першим президентом країни Нурсултаном Назарбаєвим та відновленої Касим-Жомартом Токаєвим. 70% депутатів Мажилісу обираються за партійними списками, а 30% — в одномандатних округах.

Попередні результати виборів Центральна виборча комісія має оголосити сьогодні.

Позачергові вибори до Мажилісу відбулися вчора. Одночасно пройшли вибори депутатів у місцеві представницькі органи — маслихати.