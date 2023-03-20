Норвегія відправила в Україну вісім «Леопардів-2»

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Осло передав також чотири допоміжні машини та виділив кошти на боєприпаси і запчастини.

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Про це повідомляють Збройні сили Норвегії.

Йдеться про «Леопарди», передачу яких Осло анонсував наприкінці січня. Ці танки вже в Україні, а особовий склад проходить підготовку в Польщі під егідою Євросоюзу.

«Ми вважаємо абсолютно правильним підтримувати Україну. Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб Росія не досягла успіху у своїй агресії проти України», — заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам

Нагадаємо, 16 лютого парламент Норвегії погодив програму підтримки для України майже на 7 млрд євро. Крім того, ця країна спільно з США передає Україні два комплекти NASAMS.