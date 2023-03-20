ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Норвегія відправила в Україну вісім «Леопардів-2»

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Танк «Леопард-2» німецького виробництва
Танк «Леопард-2» німецького виробництва © AP - Michael Sohn
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Осло передав також чотири допоміжні машини та виділив кошти на боєприпаси і запчастини. 

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Про це повідомляють Збройні сили Норвегії. 

Йдеться про «Леопарди», передачу яких Осло анонсував наприкінці січня. Ці танки вже в Україні, а особовий склад проходить підготовку в Польщі під егідою Євросоюзу. 

«Ми вважаємо абсолютно правильним підтримувати Україну. Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб Росія не досягла успіху у своїй агресії проти України», — заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам 

Нагадаємо, 16 лютого парламент Норвегії погодив програму підтримки для України майже на 7 млрд євро. Крім того, ця країна спільно з США передає Україні два комплекти NASAMS

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