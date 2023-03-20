Візит лідера КНР до РФ

Очікує «нового імпульсу у відносинах». Сі Цзіньпін прибув до Москви

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Сі Цзіньпін прибув до Москви
Сі Цзіньпін прибув до Москви © Chinadaily
Автор тексту: Оксана Вітер
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Також він заявив, що КНР готова разом з Росією «стояти на варті світопорядку, що ґрунтується на міжнародному праві», цитують Сі Цзіньпіна російські та китайські ЗМІ. 

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В аеропорту лідера Китаю зустріли віце-прем'єр РФ Чернишенко та військовий оркестр.

Зустріч президента РФ Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна відбудеться орієнтовно о 16:30 за московським часом, повідомив прессекретар Путіна Пєсков. Це — неформальне спілкування: офіційні російсько-китайські переговори заплановані завтра на 15:00.

Візит Сі Цзіньпіна триватиме до 22 березня.

Напередодні прибуття президент РФ та голова Китайської народної республіки опублікували статті з заявами щодо міжнародних відносин у російських та китайських ЗМІ. Сі Цзіньпін у матеріалі для «Російської газети» нагадав, що відносини РФ та Китаю «пройшли дуже непростий шлях» і їхній сьогоднішній рівень «дався нелегко». Як зазначив Сі Цзіньпін, його майбутній візит націлений на зміцнення співпраці: «Я готовий разом із президентом Володимиром Путіним намітити нові плани та заходи», зазначив голова КНР.

Водночас у США заявили, що ретельно слідкуватимуть за візитом китайського лідера до Москви. Речник Білого Дому Джон Кірбі висловив стурбованість посиленням співпраці між КНР та Росією останнім часом.

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