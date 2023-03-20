План на 2 млрд євро: «зелене» світло від ЄС на придбання боєприпасів для України

Зброя для України

155-мм артилерійські снаряди чекають на подальшу обробку на Скрентонському армійському заводі боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія, США

Сьогодні міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу мають погодити стратегію закупівлі артилерійських снарядів для Києва.

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Про це повідомив у твітері журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Міністри закордонних справ ЄС зможуть підписати план боєприпасів для України з метою забезпечення Києва 1 мільйоном артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців», — зазначив кореспондент.

Після погодження стратегії ЄС буде діяти наступним чином: спочатку там планують виділити 1 млрд євро на боєприпаси, які вже є в запасах країн, потім іще на 1 млрд замовлять у виробників 155-міліметрові снаряди.

Найбільше дискусій викликало питання, хто має бути постачальником зброї — виключно країни ЄС чи й інші держави. Також, як пише Euroactive, посилаючись на власні джерела, в ЄС не можуть точно сказати, чи зможуть вони знайти в своїх запасах снарядів на 1 млрд євро, тому питання, що робити з лишками коштів, залишається відкритим.

Раніше повідомлялося, що Францію звинуватили у гальмуванні плану ЄС з постачання боєприпасів Україні. Реалізацію програми надання снарядів уповільнювала вимога Парижа, щоб снаряди виробляли лише в країнах-членах ЄС.

На початку березня глава міноборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ не вистачає снарядів для боротьби з російським вторгненням. На зустрічі міністрів оборони ЄС він зауважив, що ЗСУ потрібно щонайменше 100 тисяч 155-міліметрових боєприпасів щомісяця, щоб зменшити дефіцит на полі бою.

8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні.