«Подвійні стандарти»: Китай закликав МКС поважати «імунітет очільників держав»

ПОЗИЦІЯ КИТАЮ

У Пекіні відреагували на видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна

20 березня у Пекіні відреагували на видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна. Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що суд повинен дотримуватися «об’єктивної та неупередженої позиції».

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Про це пише AFP.

Веньбінь закликав МКС «уникати політизації та подвійних стандартів». Він додав, що завершення війни в Україні залишається питанням «діалогів та переговорів».

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МКС оголосив про рішення видати ордер на арешт Путіна за кілька днів до запланованого візиту Сі Цзіньпіна до Москви. За словами китайського лідера, ця поїздка — це «подорож дружби, співпраці та миру». Він має провести переговори з очільником Кремля і підписати угоду. Напередодні візиту президент РФ та голова Китайської народної республіки опублікували статті з заявами щодо міжнародних відносин у російських та китайських ЗМІ.

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Станом на ранок 20 березня вже відомо, що літак Цзіньпіна прзиемлився в російському аеропорту Внуково. За інформацією росЗМІ, церемонія офіційної зустрічі керівника Китаю з Путіним розпочнеться завтра, 21 березня о 15.00. За словами прессекретаря російського президента, під час зустрічі Цзіньпін з Путіним неминуче торкнуться теми китайського «мирного плану».

В Україні напередодні візиту знов нагадали — реалізація жодного мирного плану немжолива без повного виведення російських військ з українських територій.

Візит 🇨🇳🇷🇺. Формула успішної реалізації «Мирного плану» Китаю. Пункт перший і головний – капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території🇺🇦 згідно норм міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 20, 2023

Нагадаємо, наприкінці лютого Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України. У першому з 12 пунктів своєї позиції Китай заявляє, що необхідно дотримуватися міжнародного права та принципу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країн.

Також КНР запропонувала, зокрема, відмову від «менталітету холодної війни», припинення бойових дій, вирішення гуманітарної кризи, припинення «односторонніх» санкцій, відновлення мирних переговорів та сприяння експорту зерна.