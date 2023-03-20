Посилення обороноздатності та формула миру: Зеленський поговорив з очільниками урядів Нідерландів, Ірландії та Австрії

Підтримка союзників

Президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови щодо нагальних питань, які стосуються України з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером, а також з прем'єр-міністрами Нідерландів Марком Рютте та Ірландії - Лео Варадкаром.

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Про це президент України повідомив у Telegram.

«Провів розмову з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Подякував за приєднання Австрії до Core Group зі створення спецтрибуналу щодо агресії РФ, за гуманітарну підтримку Україні. Обговорили ключові напрями посилення допомоги, зокрема у лікуванні українців», — зазначив Зеленський.

Він також подякував за долучення до Core Group прем’єр-міністру Ірландії Лео Варадкару. Голова держави також обговорив з прем’єром українську формулу миру та співпрацю у гуманітарному напрямі.

Коментуючи телефону розмову із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте президент зазначив, що вона «матиме подальший розвиток в посиленні обороноздатності України».

«Обговорили практичну реалізацію української формули миру, інші важливі міжнародні заходи. Було окремо відзначено поступ нашої держави в трансформаціях», — додав Зеленський.

Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський та Глава ОП Андрій Єрмак провели переговори з Пентагоном. Йшлося про нагальні потреби ЗСУ та подальше надання Києву озброєння та боєприпасів.