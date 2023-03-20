Посол Польщі у Франції заявив про готовність Варшави вступити у війну з РФ: у дипломатичному відомстві це заперечили

Контроверсійна заява

Таку заяву дипломат зробив в в ефірі французького телеканалу LCI. Він зауважив, що Польща буде змушена вступити у війну, якщо Україна не зможе захистити свою незалежність.

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Посол Польщі у Франції Ян Емерик Росцишевський заявив, що у разі програшу Києва у Варшави просто не залишиться іншого вибору.

«Або Україна сьогодні буде відстоювати свою незалежність, або ми будемо вимушені вступити у цей конфлікт, тому що наші головні цінності, які були основою нашої цивілізації, нашої культури – будуть у небезпеці. Тому у нас не залишиться іншого вибору, окрім як вступити у конфлікт», — заявив Ян Емерик Росцишевський.

Пізніше посольство Польщі у Франції прокоментувало заяву Яна Росцишевського і заявило, що його слова було «інтерпретовано поза контекстом». Дипломат говорив лише про допомогу Україні, зазначили у відомстві.

«Під час розмови посол Росцишевський говорив про необхідність забезпечення підтримки України з боку союзників. Він також говорив про загрозу, з якою зіткнеться Європа. Уважне прослуховування всієї розмови дозволяє зрозуміти, що в ній не звучали заяви про пряму участь Польщі в конфлікті, але лише застереження про наслідки поразки України – можливість нападу чи втягнення у війну з Росією інших країн Європи. Посол чітко дає зрозуміти, що Польща робить усе можливе, щоб допомогти Україні захиститися в цьому конфлікті», — йдеться у повідомленні.

Раніше прем'єр країни Матеуш Моравецький заявляв, що Варшава створює найбільшу армію в Європі та закликав поляків вчитися поводженню зі зброєю — відвідувати полігони й практикуватися у стрільбі.