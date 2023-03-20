ВІЗИТ ЛІДЕРА КНР ДО РФ

Голова Китаю Сі Цзіньпін також зазначив, що його країна може співпрацювати з Росією для «досягнення спільних цілей».

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Під час візиту в Москву Сі заявив, що під керівництвом Путіна «розвиток Росії значно покращився» і висловив сподівання, росіяни його переоберуть на президентських виборах наступного року. Про це повідомляє CNN.

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У відповідь президент РФ сказав, що Москва «трішки заздрить» швидкому розвитку Китаю в останні десятиліття.

Він також заявив, що поважає мирний план Пекіна і вітає пропозицію країни щодо припинення «гострої кризи» в Україні, пише The Guardian.

Нагадаємо, 20 березня візит Сі Цзіньпіна до Москви прокоментували в Міністерстві закордонних справ України, повідомляє Суспільне.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Київ очікує, що «Пекін використає свій вплив на Москву, щоб покласти край агресивній війні проти України». Він також нагадав, що минулого тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови зі своїм китайським колегою наголошував на важливості відновлення територіальної цілісності України, яке має бути в основі всіх дипломатичних зусиль.

Раніше речник МЗС Китаю Ван Веньбінь закликав Міжнародний кримінальний суд поважати «імунітет очільників держав». Таким чином він відреагував на інформацію щодо видачі суддями МКС ордеру на арешт Путіна.