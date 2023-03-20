«Під землею»: в Україні побудують найбільший в Європі енергонакопичувач

АБИ УНИКНУТИ ДЕФІЦИТУ

Проєкт такої системи «Укргідроенерго» вже узгодило зі Світовим банком. Її будівництво розпочнуть у 2024 році.

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Про це повідомив гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота, передає Deutsche Welle.

Проєкт передбачає встановлення систем накопичення електроенергії обсягом 212 МВт та сонячних станцій обсягом 63,9 МВт. Вони стануть додатковим джерелом для власних потреб ГЕС та водночас слугуватимуть для зарядження систем накопичення електроенергії.

Накопичену енергію зможуть використовувати в періоди дефіциту. Це також дасть можливість вирівнювати баланси зеленої генерації під час погодних коливань.

«Зважаючи на безпекові питання, він уже буде захищений і для цього ми корегуємо проєкт. Бо ж після російських ракетних обстрілів ми розуміємо: усе, що було на поверхні, тепер має бути під землею», — підкреслив Ігор Сирота.