Російські обстріли Донеччини: поранені двоє цивільних

Росія атакує мирних

Люди постраждали у Костянтинівці та Бахмуті.

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Вночі росіяни знову завдали ракетного удару по Краматорську — є пошкоджені будинки, за попередньою інформацією, без жертв, пише голова ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку зруйнований будинок у Богоявленці Вугледарської громади.

У Курахівській громаді пошкоджено лінії електропередач. У Мар'їнській ТГ обстріляли Мар'їнку, Красногорівку та Новомихайлівку. Зранку з артилерії і «Градів» гатили по Авдіївці — є пошкодження на двох вулицях та на території коксохімзаводу.

У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Відомо про 3 пошкоджені багатоповерхівки у Бахмуті. Гучно було також на околицях Часовоярської і Соледарської громад, пише голова ОВА.

17 березня РФ завдала ракетного удару по Авдіївці: пошкодили багатоповерхівку. Удень 16 березня росіяни двічі завдали ударів по Костянтинівці. Армія РФ гатила по населеному пункту касетними боєприпасами з «Ураганів». Унаслідок обстрілів поранено шість цивільних. Серед них — іноземний волонтер.