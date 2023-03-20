Румунія хоче перейти на євро до 2026 року

Євро для Румунії

Про це заявив міністр фінансів країни Адріан Качіу. Поточний план передбачає приєднання Бухаресту до єврозони до 2029 року.

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Для прискорення введення валюти необхідно повністю виконати Національний план відновлення та стійкості (NRRP), цитує міністра фінансів Румунії Адріана Качіу Euractiv. А це передбачає реформування фінансової системи.

«План приєднання до єврозони має горизонт 2029 року. Ми його дотримуємося. Але я хочу, щоб це був 2026 рік. Для цього ми всі повинні докласти зусиль, проштовхнути реформи, передбачені NRRP, і виконати національний план на 100%», — сказав він.

Країни ЄС, які бажають перейти на євро, повинні досягти високого ступеня стійкої економічної конвергенції. Це означає стабільність цін та обмінного курсу, міцну державну фінансову систему.

Наприкінці 2022 року Європейська комісія заявила, що Румунія не відповідає умовам, необхідним для введення в обіг загальноєвропейської валюти, йдеться у публікації.

Починаючи з 2007 року, уряди країни послідовно обіцяли, що Румунія приєднається до єврозони і перейде на євро. При цьому Національний банк Румунії оголосив у 2021 році, що приєднання відбудеться не раніше 2029 року.

Радник голови Національного банку Румунії Адріан Василеску кілька днів тому заявив, що на цьому етапі економічні зусилля для приєднання до єврозони ,будуть «занадто великими і майже нездійсненними».

Нагадаємо, Болгарія може приєднатися до єврозони з січня 2025 року, якщо вона відповідатиме всім критеріям вступу.