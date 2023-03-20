Судитимуть за держзраду: ексочільнику СБУ Харківщини загрожує довічне ув’язнення

ДЕРЖАВНА ЗРАДА

Високопосадовець знав про високу ймовірність початку повномасштабного наступу РФ на Україну. Але замість того, щоб організувати роботу з протидії, він зайнявся саботажем.

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Він через ЗМІ дискредитував чинну владу Харкова та області та здійснив спробу усунути очільника ОВА від обов’язків.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Крім того, ексочільник СБУ віддав наказ особовому складу СБУ покинути адміністративне приміщення без законних на те підстав та самовільно залишив місце несення служби без поважних причин.

«Умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців», — йдеться у повідомленні ДБР.

Експосадовцю висунуто підозру за державну зраду, самовільне залишення військової частини або місця служби і непокору.

Зазначимо, мова йде про Романа Дудіна, який був призначений на посаду глави СБУ Харківської області 25 березня 2020 року. Наприкінці травня 2022 року Володимир Зеленський звільнив Дудіна, зазначивши, що він «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто».