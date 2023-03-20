США надають Україні новий пакет військової допомоги на $350 млн

ПІДТРИМКА США

Прапор на фоні Капітолію США у Вашингтоні, 6 лютого 2023 року

Вашингтон – Передана зброя — з запасів Міністерства оборони. Вона має задовільнити критичні потреби України.

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Про це повідомив на брифінгу держсекретар США Ентоні Блінкен.

До нового пакету увійдуть, зокрема, боєприпаси для артилерії «Хаймарс», 155-мм снаряди, гаубиці М-777, протирадіолокаційні ракети «Харм», танки «Бредлі», мінометні системи, протитанкова зброя.

Сполучені Штати також передадуть Україні важкі паливні танкери, річкові патрульні катери, тепловізійні системи, обладнання для ремонту транспорту.

«Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби», — йдеться в офіційній заяві.

Нагадаємо, новий пакет військової допомоги Україні в США анонсували ще наприкінці минулого тижня. У Білому домі пообіцяли і надалі надавати історичні обсяги підтримки та заявили, що допомога США Україні не має рівних у всьому світі.