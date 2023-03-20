Українці зможуть обрати склад Антикорупційної ради при Міноборони

ПРОТИ КОРУПЦІЇ

Онлайн-голосування буде проходити у п’ятницю 24 березня з 8.00 до 20.00. За його результатами з-поміж 29 кандидатів оберуть 15 членів Ради строком на один рік.

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У Міноборони зазначають, що до участі в конкурсі було подано заявки від 53 кандидатів. Вичерпний перелік документів надали 29 кандидатів.

«Міністерство оборони закликає всіх громадян України взяти активну участь у формуванні складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони і проголосувати за обраного вами кандидата», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 5 лютого міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції повідомив, що міністерство створить робочу групу із числа активістів-антикорупціонерів по створенню громадської Антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

За його словами, діяльність Антикорради унеможливить будь-які корупційні прояви.

«Певен, рада поліпшить не лише роботу в самому міністерстві, а і зміцнить фундамент довіри в суспільстві. Що перший, що другий, вкрай важливі моменти для досягнення головної стратегічної мети України – перемоги у війні», – підкреслив глава відомства.

Діяльність ради передбачає ефективну участь громадськості в формуванні антикорупційних заходів у Міноборони.