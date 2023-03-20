Причини трагедії

У ДБР пояснили причину загибелі чотирьох військових на Чернігівщині

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Навчальний центр Десна
Навчальний центр Десна © Навчальний центр Десна / Facebook
Автор тексту: Оксана Вітер

Бійці, попередньо, загинули внаслідок вибуху після детонації снаряду. Це сталося під час стрільб. 

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Наразі у ДБР розслідують кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю. Слідчі вилучили речові докази на місці події. Тіла загиблих направили до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, йдеться у повідомленні. 

У суботу, 18 березня, 4 військовослужбовці загинули в Навчальному центрі Десна ім. князя Ярослава Мудрого. 

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