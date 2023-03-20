ЗЕРНОВА ІНІЦІАТИВА

У МЗС РФ заявили, що зернова угода продовжена лише на 60 днів, а не на 120.

У міністерстві закордонних справ Росії також висунули низку умов, за яких вони погодяться на продовження Чорноморської зернової ініціативи у майбутньому.

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Скорочення термінів дії угоди у відомстві пояснили «відсутністю зрушень у реалізації меморандуму Росія-ООН щодо нормалізації вітчизняного сільгоспекспорту». Додавши, що ця інформація була «офіційно доведена турецькій та українській стороні Чорноморської ініціативи, а також представникам ООН».

Представники РФ також опублікували перелік умов для продовження дії зернової ініціативи у майбутньому. Йдеться про підключення «Россельхозбанку» до SWIFT, відновлення постачання сільгосптехніки і сервісного обслуговування для неї, зняття обмежень на страхування і на доступ в порти, відновлення роботи аміакопроводу «Тольятті-Одеса», а також зняття санкцій з російських компаній у сфері виробництва та перевезення сільгосппродукції і добрив.

Нагадаємо, 18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що зернову угоду продовжено на 120 днів.

Переговори з РФ щодо продовження «зернової угоди» розпочалися 13 березня у Женеві. На наступний же день заступник очільника МЗС РФ заявив, що Росія «не заперечує» проти продовження Чорноморської ініціативи, але згодна тільки на половину терміну попереднього продовження, тобто лише на 60 днів. З цією пропозицією не погодилась ні Україна, ні Туреччина з ООН.