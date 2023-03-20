БМП «Мардер» відправили в Україну — міністр оборони Німеччини

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Боріс Пісторіус розповів, що обіцяні Києву бойові машини піхоти уже в дорозі.

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Міністр оборони озвучив цю інформацію у кулуарах зустрічі очільників МЗС та Міноборони ЄС у Брюсселі, пише CNN.

Про те, що ЗСУ отримає 40 БМП «Мардер» ( англ. Marder — ред.) Берлін оголосив у січні 2023 року. Цього ж місяця українські військові поїхали до Німеччини навчатись управляти цими машинами.

Німецькі військові використовували «Мардери» ще з 1970 років, але постійно їх модернізовували. Наразі техніку поступово виводять з експлуатації, але сотні одиниць і досі залишаються на озброєнні ФРН.

Нагадаємо, 16 березня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли: 500 пістолетів SFP9, 2 ангарні намети, 23 500 снарядів калібру 155 мм, 155-міліметрові високоточні боєприпаси, ракети для систем залпового вогню «Марс» II (англ. MARS II — ред.), 8 автонавантажувачів, 295 генераторів та 34 системи мобільних антен. Берлін також анонсував передачу Києву ще 6350 снарядів калібру 155 мм та ракети SLM «Іріс-T» (англ. Iris-T — ред.).