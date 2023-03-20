У Румунії стартували міжнародні військові навчання «Морський щит-2023»

БІЛЯ КОРДОНІВ З УКРАЇНОЮ

Тренування проходять у дельті Дунаю та на Чорному морі. У них задіяно приблизно 3,5 тисяч військовослужбовців із 12 країн-партнерів.

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Про це повідомляє ВМС Румунії.

У навчаннях беруть участь приблизно 30 військових кораблів ВМС Румунії та два Болгарії, 14 літаків із Франції, Румунії, США, Туреччини, 15 катерів швидкого реагування, 57 бойових машин та інша військова техніка.

Учасники тренувань мають відпрацювати також навички протидії хімічній, біологічній, радіологічній та ядерній загрозам.

Навчання завершаться 2 квітня.

«Морський щит» — це щорічні навчання військово-морських сил країн НАТО та їхніх партнерів за румунською ініціативою. Провести такі навчання в Чорному морі Бухарест запропонував на саміті НАТО 2016 році — задля посилення заходів безпеки на південному сході Європи.

Україна також брала участь в навчаннях «Морський щит» до повномасштабного російського вторгнення.