У РФ відкрили кримінальне провадження на прокурора та суддів МКС

АРЕШТ ПУТІНА

Йдеться про прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який запросив ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської омбудсменки з прав дитини Марії Львової-Бєлової. У списку росіян є і судді МКС Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали та Серхіо Херардо Угальде Годінеса, які видали ці ордери.

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У пресслужбі Слідчого комітету РФ стверджують, що ініційоване у Гаазі кримінальне переслідування «має завідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає».

У діях прокурора МКС російські слідчі також угледіли «ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 КК РФ щодо притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з незаконним обвинуваченням особи у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину». Також російські правоохоронці інкримінують представникам МКС навіть «підготовку до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин».

Слідком також покликається на Конвенцію про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, за якою глави держав користуються абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав.

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Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової 17 березня. Омбудсменку та президента РФ звинувачують у воєнному злочині, а саме примусовій депортації дітей з окупованих територій України до Росії. У свою чергу, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не визнає ніяких юридичних рішень МКС.

Джеффрі Найс, британський адвокат та прокурор на процесі над експрезидентом Сербії Слободаном Мілошевичем заявив, що Путін «залишатиметься ймовірним злочинцем, доки він не постане перед судом або не буде переданий до суду та виправданий».

«Це (виправдання Путіна — ред.) здається вкрай малоймовірним, тому він залишатиметься ймовірним злочинцем до кінця свого життя», — зазначив Найс в інтерв'ю BBC.

2014 та 2015 роках Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС) з запитами щодо розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених на території України. У 2022-му році було ухвалено необхідні зміни до законодавства, які дозволили Офісу Прокурора МКС повноцінно здійснювати розслідування в Україні. Найближчим часом представництво офісу Прокурора МКС запрацює в Україні. Україна офіційно зафіксувала депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Повернути вдалось 308 дітей.