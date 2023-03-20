У Франції відхилили два вотуми недовіри уряду, які внесла опозиція

ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ

Національні збори перед голосуванням за вотуми недовіри, Франція, 20 березня 2023 року.

Опозиційні законодавці невдоволені тим, що президент Франції Еммануель Макрон використав спеціальні конституційні повноваження, щоб ухвалити пенсійну реформу без парламентського голосування.

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Один з вотумів недовіри зареєструвала невелика група опозиційних депутатів з партії LIOT, але він не набрав у парламенті необхідної кількості голосів. З цієї ж причини не пройшла і спроба відправити уряд у відставку, яку здійснили представники партії «Національний фронт». Про це повідомляє France 24.

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Нагадаємо, попри численні протести,16 березня сенат Франції остаточно ухвалив підвищення пенсійного віку.

Втім опозиція обіцяє продовжити свою боротьбу проти пенсійної реформи.

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Реформа передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років. Таким чином у країні сподіваються уникнути зростання дефіциту в системі соціального забезпечення і залучити понад 17 мільярдів євро до 2030 року. 12 березня сенат Франції в цілому ухвалив пенсійну реформу попри протести.