У Франції відхилили два вотуми недовіри уряду, які внесла опозиція
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Опозиційні законодавці невдоволені тим, що президент Франції Еммануель Макрон використав спеціальні конституційні повноваження, щоб ухвалити пенсійну реформу без парламентського голосування.
Один з вотумів недовіри зареєструвала невелика група опозиційних депутатів з партії LIOT, але він не набрав у парламенті необхідної кількості голосів. З цієї ж причини не пройшла і спроба відправити уряд у відставку, яку здійснили представники партії «Національний фронт». Про це повідомляє France 24.
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Нагадаємо, попри численні протести,16 березня сенат Франції остаточно ухвалив підвищення пенсійного віку.
Втім опозиція обіцяє продовжити свою боротьбу проти пенсійної реформи.
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Реформа передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років. Таким чином у країні сподіваються уникнути зростання дефіциту в системі соціального забезпечення і залучити понад 17 мільярдів євро до 2030 року. 12 березня сенат Франції в цілому ухвалив пенсійну реформу попри протести.