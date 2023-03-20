У 9 регіонах України проводитимуть розмінування сільськогосподарських земель

ЗАМІНОВАНІ ТЕРИТОРІЇ

Сапери ДСНС України керують машиною для розмінування на околицях Харкова, Україна, 27 жовтня 2022 р.

Відповідний план заходів вже схвалили на засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності.

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Вибухонебезпечні предмети знешкоджуватимуть у регіонах, які постраждали від широкомасштабного вторгнення РФ, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську, Чернігівську та Черкаську області.

У першій черзі — Миколаївщина та Черкащина, а також малозабруднені території України з багаторічними насадженнями та землі, де планується посів овочевих та баштанних культур.

«Обстеженню та в разі необхідності розмінуванню підлягає понад 470 тисяч 854 гектари земель. Це надзвичайно велика площа, навіть, якщо враховувати, що за результатами обстеження безпосередньо підлягатимуть розмінуванню значно менші обсяги», — зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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До робіт залучать іноземних саперів та інших фахівців.

Нагадаємо, 8 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через російський напад в Україні утворилося мінне поле площею 250 тисяч квадратних кілометрів.