У 9 регіонах України проводитимуть розмінування сільськогосподарських земель
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Відповідний план заходів вже схвалили на засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності.
Вибухонебезпечні предмети знешкоджуватимуть у регіонах, які постраждали від широкомасштабного вторгнення РФ, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Зокрема йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську, Чернігівську та Черкаську області.
У першій черзі — Миколаївщина та Черкащина, а також малозабруднені території України з багаторічними насадженнями та землі, де планується посів овочевих та баштанних культур.
«Обстеженню та в разі необхідності розмінуванню підлягає понад 470 тисяч 854 гектари земель. Це надзвичайно велика площа, навіть, якщо враховувати, що за результатами обстеження безпосередньо підлягатимуть розмінуванню значно менші обсяги», — зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.
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До робіт залучать іноземних саперів та інших фахівців.
Нагадаємо, 8 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через російський напад в Україні утворилося мінне поле площею 250 тисяч квадратних кілометрів.