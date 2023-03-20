Чорногорія готується до другого туру виборів президента

Вибори у Чорногорії

Фаворит гонки Андрія Мандич, якого ще називають проросійським кандидатом, з 19,1% голосів зійшов з дистанції.

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Далі у перегонах будуть брати участь чинний президент Міло Джуканович, за нього віддали голоси 35,3% виборців. Його конкурентом став лідер нової політсили «Європа сьогодні», яка не представлена в парламенті, Яков Мілатович з 29,1% підтримки. Про себе ця партія заявила на місцевих виборах.

Хоч Андрія Мандич не пройшов далі, все ж він може повпливати на результати президентських виборів у Чорногорії своїми закликами голосувати за Якова Мілатовича.

Як пише RTCG, у неділю до виборчих дільниць прийшло близько 344,7 тисяч виборців (63,6%), другий тур відбудеться 2 квітня.

Нагадаємо, минулого тижня Джуканович за три дні до президентських виборів розпустив парламент країни, який так і не зміг погодити кабінет міністрів країни.