ЄС закупить боєприпаси для України без участі Угорщини

ПОЗИЦІЯ УГОРЩИНИ

Будапешт відмовився брати участь у проєкті спільної закупівлі снарядів від Євросоюзу.

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Про це повідомив очільник угорського МЗС Петер Сіярто, передає Index.

За його словами, Будапешт «не хоче постачати зброю, тому що хоче миру». Але «не буде заважати іншим робити те, що вони хочуть».

«Одновідсотковий внесок Угорщини, приблизно 10 мільйонів євро, буде використаний на інші цілі, визначені в Європейському мирному фонді», — зазначив Сіярто.

Він підкреслив, що угорський внесок буде використаний для таких цілей, як стабільність на Західних Балканах і скорочення міграції в Євросоюз.

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня ЄС погодив план прискорення постачання боєприпасів Україні на 2 млрд євро. Рішення ухвалили на засіданні міністрів закордонних справ та оборони країн Євросоюзу в Брюсселі. Ініціатива передбачає постачання мільйона боєприпасів для України протягом наступних 12 місяців. Згідно зі стратегією, спочатку планують виділити 1 млрд євро на боєприпаси з наявних запасів країн, потім іще на 1 млрд замовлять у виробників 155-міліметрові снаряди.