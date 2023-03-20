ЄС погодив план прискорення постачання боєприпасів Україні на 2 млрд євро

Боєприпаси для України

155-мм артилерійські снаряди чекають на подальшу обробку на Скрентонському армійському заводі боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія, США

Рішення ухвалили на засіданні міністрів закордонних справ та оборони країн Євросоюзу в Брюсселі. Ініціатива передбачає постачання мільйона боєприпасів для України протягом наступних 12 місяців.

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Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у твітері.

Ініціативу висунув глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. Вона передбачає вирішення проблеми дефіциту боєприпасів для України та поповнення власних запасів снарядів держав ЄС. Закупівлю фінансуватимуть з Європейського фонду миру: для цього його збільшили на два мільярди євро.

Згідно зі стратегією, спочатку планують виділити 1 млрд євро на боєприпаси з наявних запасів країн, потім іще на 1 млрд замовлять у виробників 155-міліметрові снаряди.

На засіданні міністрів ЄС виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він закликав міністрів збільшити постачання зброї та артилерійських снарядів для України.

«Найбільш пріоритетна потреба — це артилерійські боєприпаси. Йдеться не лише про кількість, але і про швидкість постачання. Чим швидше ми отримаємо якомога більше снарядів, тим більше життів буде збережено», — зауважив він.

Також міністр закликав оперативно надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, танкові снаряди, протитанкові системи, далекобійну високоточну зброю. Він наголосив і на необхідності посилення навчальних програм, аби у процесі тренування постійно перебували не менше десяти батальйонів українських військових.

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На початку березня глава міноборони України Олексій Резніков заявив, що Україні потрібно 250 тисяч снарядів щомісяця.