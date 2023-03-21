Байден хоче розсекретити інформацію про COVID-19

Небезпечний вірус

Він підписав відповідний закон S.619, «Щодо походження COVID-19».

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Цей документ, як зазначають у Білому домі, дозволяє розсекречувати інформацію про те, звідки з’явився вірус, і як до цього причетний інститут вірусології Уханя.

За словами президента США Джо Байдена, він повністю поділяє намір Конгресу оприлюднити «якомога більше інформації». Ще у 2021 році очільник Білого дому доручив провести відповідне розслідування, аби у майбутньому уникнути подібних пандемій.

Раніше Палата представників та Сенат США проголосували за розсекречення даних американської розвідки про походження COVID-19, після чого законопроект передали на підписання Байдену.

У розвідспільноті США розходяться в думках з приводу походження вірусу, чи це сталося в результаті лабораторного інциденту, чи з'явилося природним чином.

На початку березня у ФБР заявили, що пандемію COVID-19, ймовірно, спричинив витік з лабораторії в Ухані у КНР.

Нагадаємо, нещодавно Китай оголосив про «перемогу» над коронавірусом. Цьому передував значний спалах хвороби.