Брюссель і Лондон: Рада ЄС ухвалила два рішення, пов’язаних з Віндзорською угодою

ПІВНІЧНОІРЛАНДСЬКИЙ ПРОТОКОЛ

В ЄС заявили про досягнення спільних рішень у вирішенні практичних труднощів щодо Північноірландського протоколу.

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Європейська Комісія та уряд Великої Британії досягли принципової згоди за Віндзорською угодою 27 лютого 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Цей документ покликаний вирішити головну проблему, що виникла внаслідок виходу Великої Британії зі складу ЄС. Вона пов’язана з торгівлею через Північну Ірландію. Згідно з Белфастською угодою 1988 року, між двома частинами острова Ірландія — «прозорий кордон», який контролює Північноірландський протокол. Після виходу Великої Британії з єдиного ринку ЄС, виникли складнощі з митною перевіркою товарів у Північній Ірландії.

За Віндзорською угодою, буде створено два шляхи ввезення товарів: зелений (для продукції, що не буде вивозитися за межі Північної Ірландії) та червоний (для продукції, що викликає сумніви). Для товарів, що призначені для Північної Ірландії, будуть скасовані довгі перевірки та необхідність великої кількості документів. Тобто той бізнес, який торгує їжею, не потребуватиме сотні сертифікатів.

В Єврокомісії зазначають, що Віндзорська угода принесе користь людям і підприємствам у Північній Ірландії та дозволить ЄС і Великобританії відкрити нову сторінку в спільних відносинах.