Велика Британія надасть Україні бронебійні снаряди зі збідненим ураном

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Лондон – Ці боєприпаси Лондон передасть Києву разом з ескадрильєю бойових танків «Челленджер».

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Про це повідомила заступниця міністра оборони Британії Анабель Голді.

«Такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки», — зазначила вона.

У Росії вже відреагували на цю новину. Там бронебійні боєприпаси порівняли із «брудною бомбою». Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що ці снаряди нібито несуть загрозу довкіллю і можуть викликати онкологію у людей.

Втім фахівці запевнюють, що таке твердження не відповідає дійсності. Як пояснювали Defence Express ще у січні, такі боєприпаси не фонять радіацією, адже збіднений уран містить лише наконечник снаряду. Радіоактивність такого матеріалу удвічі нижча, аніж у природнього урану