Верховна Рада погодила випробувальний термін для військових-контрактників

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

Він буде обов’язковим та складатиме від одного до шести місяців. Військовослужбовці, які успішно пройдуть цей термін, будуть нести службу за контрактом у Збройних Силах або інших військових формуваннях.

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Законопроєктом також установлено строки проходження військової служби за контрактом. Вони складатимуть від одного до десяти років. Положення щодо шестимісячного проходження строку служби виключили.

За ухвалення відповідного законопроєкту проголосувало 262 нардепа, повідомив Ярослав Железняк.

Крім того, президент України підписав закон про прозорі оборонні закупівлі. Він передбачає обов’язкове оприлюднення цін в системі Prozorro, за якими здійснюється забезпечення армії.

Цей законопроєкт Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому ще 24 лютого.

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