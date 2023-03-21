Верховна Рада призначила трьох міністрів

Зміни в уряді

Новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України став колишній очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін. Михайла Федорова призначили віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації. Міністром освіти і науки став Оксен Лісовий.

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Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

За нові повноваження Федорова проголосували 311 народних депутатів. За призначення ексголови «Укрзалізниці» міністром — 312 депутатів. За Лісового віддали голоси 313 нардепів.

Новий міністр освіти Оксен Лісовий — директор Національного центру «Мала академія наук України», а також боєць 95-ї бригади ДШВ. Йому 50 років. Він є сином репресованого радянською владою філософа й правозахисника Василя Лісового.

Олександр Камишін у минулому — менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital. Із серпня 2021 по березень 2022 року Камишін виконував обов'язки голови правління «Укрзалізниці». У березні 2022 року він став головою правління підприємства. Наприкінці лютого стало відомо, що Олександр Камишін подав у відставку з посади. У березні президент Володимир Зеленський призначив його своїм позаштатним радником.

Михайло Федоров з березня 2020 року до березня 2023 року був віцепрем'єр-міністром — міністром цифрової трансформації. 18 березня глава уряду Денис Шмигаль заявив про розширення повноважень голови Мінцифри. 20 березня парламент прийняв відставку Федорова з тим, щоб згодом розширити його повноваження.

Тоді ж Верховна Рада відправила у відставку міністра освіти Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.