РФ завдала ракетного обстрілу по Одесі: пошкоджена будівля монастиря УПЦ (МП)
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Внаслідок обстрілу постраждали 4 людини. З них три — зазнали легких поранень від вибухової хвилі, одного цивільного госпіталізовали.
Про це повідомив полковник Оперативного командування «Південь» ЗСУ Владислав Назаров.
Внаслідок ракетного обстрілу РФ в Одесі пошкоджений житловий будинок — РВА
«Було випущено 3 керовані авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. З них 2 ракети збили ППО », — зазначив він.
Водночас за словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, росіяни випустили по Одесі 4 ракети. З них дві влучили по місту.
Також надвечір російська армія вдарила по Мирівській громаді Нікопольського району. Туди прилетіло з десяток снарядів з важкої артилерії. Минулося без постраждалих, проте є руйнування.
«Пошкоджені 2 приватнi будинки, кілька господарських споруд та авто. Обірвана лінія електропередач», — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Раніше в ОК «Північ» повідомили, що РФ тричі за добу обстріляли населені пунктів Чернігівської та Сумської області.
Також керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що росіяни обстріляли Часів Яр на Донеччині.
«Частково зруйнований будинок», — зазначив він.