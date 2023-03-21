РФ завдала ракетного обстрілу по Одесі: пошкоджена будівля монастиря УПЦ (МП)

Інформацію оновлено

Внаслідок обстрілу постраждали 4 людини. З них три — зазнали легких поранень від вибухової хвилі, одного цивільного госпіталізовали.

Реклама Читати продовження

Про це повідомив полковник Оперативного командування «Південь» ЗСУ Владислав Назаров.

Внаслідок ракетного обстрілу РФ в Одесі пошкоджений житловий будинок — РВА

«Було випущено 3 керовані авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. З них 2 ракети збили ППО », — зазначив він.

Водночас за словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, росіяни випустили по Одесі 4 ракети. З них дві влучили по місту.

Також надвечір російська армія вдарила по Мирівській громаді Нікопольського району. Туди прилетіло з десяток снарядів з важкої артилерії. Минулося без постраждалих, проте є руйнування.

«Пошкоджені 2 приватнi будинки, кілька господарських споруд та авто. Обірвана лінія електропередач», — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Раніше в ОК «Північ» повідомили, що РФ тричі за добу обстріляли населені пунктів Чернігівської та Сумської області.

Наслідку обстрілу у місті Часів Яр на Донеччині, 21 березня 2023 року. © Андрій Єрмак / Telegram

Також керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що росіяни обстріляли Часів Яр на Донеччині.

«Частково зруйнований будинок», — зазначив він.