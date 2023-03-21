ВІЙСЬКОВА СПІВПРАЦЯ

Вперше в історії: у Польщі розміщено постійний гарнізон армії США

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У Польщі розміщено постійний гарнізон армії США
У Польщі розміщено постійний гарнізон армії США © Міністерство національної оборони Польщі / Twitter
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Познань – Він буде дислокуватися у Познані. До його завдань входитиме управління передовими форпостами американських військ у Польщі. 

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У вівторок, 21 березня, у військовому комплексі імені генерала Тадеуша Костюшка відбулася урочиста церемонія початку роботи гарнізону.   

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Польщі. 

Міністр оборони Маріуш Блащак назвав цей момент історичним. Він зазначив, що ця подія має велике значення для розбудови оперативної сумісності Польщі та усього східного флангу НАТО.  

«Дуже важливо, щоб західний світ був єдиним», — сказав він. 

Міністр оборони зазначив, що спільна служба американських та польських солдатів набуває виняткового значення перед обличчям російської агресії за кордоном.  

«Постійна присутність американських військ у Польщі посилює нашу обороноздатність», — підкреслив Блащак.  

Цей американський гарнізон, розміщений у Польщі, став восьмим таким підрозділом Збройних Сил США в Європі. 

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