Вперше в історії: у Польщі розміщено постійний гарнізон армії США

ВІЙСЬКОВА СПІВПРАЦЯ

Познань – Він буде дислокуватися у Познані. До його завдань входитиме управління передовими форпостами американських військ у Польщі.

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У вівторок, 21 березня, у військовому комплексі імені генерала Тадеуша Костюшка відбулася урочиста церемонія початку роботи гарнізону.

Wysunięte dowództwo @VCorps USA, funkcjonujące w 🇵🇱od 2020 r., otrzymało nazwę „Camp Kościuszko" w lipcu 2022. Jego głównym zadaniem jest koordynacja działań i nadzór nad siłami lądowymi USA w Europie oraz współpraca i synchronizacja działań sił amerykańskich z wojskami NATO. pic.twitter.com/A2CxivuCks — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 21, 2023

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Польщі.

Міністр оборони Маріуш Блащак назвав цей момент історичним. Він зазначив, що ця подія має велике значення для розбудови оперативної сумісності Польщі та усього східного флангу НАТО.

«Дуже важливо, щоб західний світ був єдиним», — сказав він.

Wicepremier @mblaszczak: Jesteśmy świadkami stałej obecności wojsk 🇺🇸 na ziemi polskiej 🇵🇱. To historyczny moment. Bardzo doceniamy to, że wojska 🇺🇸 są na stałe w naszym kraju. Bardzo ważne jest to, żeby świat zachodni był zjednoczony. pic.twitter.com/9AevQsSj37 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 21, 2023

Міністр оборони зазначив, що спільна служба американських та польських солдатів набуває виняткового значення перед обличчям російської агресії за кордоном.

«Постійна присутність американських військ у Польщі посилює нашу обороноздатність», — підкреслив Блащак.

Цей американський гарнізон, розміщений у Польщі, став восьмим таким підрозділом Збройних Сил США в Європі.

Do zadań pierwszego, stałego garnizonu wojsk amerykańskich 🇺🇸w Polsce 🇵🇱,należeć będzie także m. in. kierowanie i zarządzanie wysuniętymi placówkami wojsk amerykańskich w Polsce. pic.twitter.com/47jRYSZoaO — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 21, 2023