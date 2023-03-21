В Україну повернули 15 дітей з їхніми матерями та законними представниками
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Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані РФ ще на початку війни.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
«Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей», — зазначив омбудсман.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.
Раніше Генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що росіяни насильно депортували з окупованих регіонів понад 16 тисяч українських дітей.