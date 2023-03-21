Генсек НАТО закликав Сі Цзіньпіня провести особисту розмову з президентом України

ВІЗИТ СІ ЦЗІНЬПІНА ДО МОСКВИ

Єнс Столтенберг також зазначив, що «Китаю потрібно почати розуміти українську сторону» у війні РФ проти України.

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Як повідомляє Reuters, генеральний секретар НАТО заявив про це під час прес-конференції в Брюсселі, коментуючи питання щодо переговорів Сі Цзіньпіня і Путіна в Москві.

NATO Secretary-General Jens Stoltenberg presents the alliance's annual report for 2022 at a news conference in Brussels https://t.co/72y61ixnb4 — Reuters (@Reuters) March 21, 2023

Столтенберг також вкотре зауважив, що Китай не повинен постачати озброєння Росії.

«Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю Росії, але ми бачили деякі ознаки того, що такий запит з боку Росії був і що це питання розглядається в Пекіні китайською владою», — сказав він

Генсек НАТО додав, що надання РФ військової допомоги вважатиметься підтримкою необґрунтованої агресії РФ.

«Ми бачимо, як Китай і Росія стають ближчими - в економічному, військовому та інших планах. Зустріч у Москві - частина наміченого шляху зі зближення та зміцнення зв'язків між цими країнами», — розповів Столтенберг.

Нагадаємо, наразі триває триденний візит китайського лідера до Росії. У Москві голова КНР заявив Путіну, що РФ і Китай мають «схожі цілі». А Володимир Путін сказав, що поважає мирний план Пекіна і вітає пропозицію країни щодо припинення «гострої кризи» в Україні. Також Сі Цзіньпінь запросив Путіна відвідати Китай цього року.

Водночас у США заявили, що ретельно слідкуватимуть за ходом цього візиту. Речник Білого Дому Джон Кірбі висловив стурбованість посиленням співпраці між КНР та Росією останнім часом.

Наприкінці лютого Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України. У документі Росію не називають агресором.