Генсек НАТО закликав членів Альянсу підвищити витрати на оборону
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що наразі лише 7 країн-членів з 30 досягли мети Альянсу щодо збільшення оборонних витрат на рівні 2% своїх ВВП у 2022 році.
Про це це йдеться у щорічному звіті НАТО за 2022 рік.
Країни-члени Альянсу домовились збільшували свої загальні витрати на оборону після того, як РФ анексувала Крим та ввела свої війська на Донбас у 2014 році.
Наразі цієї мети вже досягли: Греція, США, Литва, Польща, Британія, Естонія та Латвія. Також за словами Генсека НАТО, очікувалось, що до цього переліку увійдуть ще дві країни, але їхні економіки зросли більше, ніж очікувалося і їхні витрати на оборону були нижче 2% ВВП.
«Моє послання союзникам полягає в тому, що ми вітаємо те, що вони зробили, але їм потрібно пришвидшитися, їм потрібно зробити більше в більш небезпечному світі», — заявив Столтенберг.
Він нагадав, що нова Стратегічна концепція НАТО визначає РФ як найбільшу загрозу безпеці Альянсу.
Генеральний секретар НАТО також зауважив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну, яке розпочалось у 2022 році стало шоком, але це не було несподіванкою.
«Це була кульмінація схеми агресивних дій. І у відповідь, після незаконної анексії Росією Криму в 2014 році, НАТО запровадила найбільшу систему примусової або колективної оборони за ці покоління. Тож коли російські танки заїхали в Україну, ми були готові. За кілька годин ми активували наші плани оборони від Балтійського до Чорного моря», — сказав Столтенберг.
Він додав, що з 24 лютого 2022 року під командування НАТО передали 40 тисяч військовослужбовців. Також була подвоєна кількість бойових груп Альянсу з чотирьох до восьми та посилена повітряна та морська безпека.
Водночас Столтенберг зауважив, що союзники роками намагались вести змістовний діалог з Росією, але Москва «відійшла від цієї мети».
«Рада НАТО-Росія була важливим інструментом у наших зусиллях спробувати налагодити якийсь змістовний діалог з РФ. Ми використовували його, щоб спробувати запобігти вторгненню в Україну. Але після вторгнення це не має значення. Ми не можемо вести жодного змістовного діалогу з країною, яка несе відповідальність за незаконну військову агресію проти сусіда України. Тому зараз у нас, звісно, немає засідань у цій раді», — зазначив Генсек НАТО.
Він також повідомив, що має намір скликати засідання Комісії Україна-НАТО, яке може відбутися вже на початку квітня. Це відбудеться в межах засідання очільників МЗС кран-членів Альянсу, яке заплановане на 4-5 квітня 2023 року.
Столтенберг додав, що він має мандат скликати зустріч комісії, і з повагою до позиції Угорщини. Нагадаємо, ця країна блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО з 2017 року.