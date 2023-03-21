Генсек НАТО закликав членів Альянсу підвищити витрати на оборону

Звіт НАТО

Пресконференція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, де він представляє свій річний звіт за 2022 рік.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що наразі лише 7 країн-членів з 30 досягли мети Альянсу щодо збільшення оборонних витрат на рівні 2% своїх ВВП у 2022 році.

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Про це це йдеться у щорічному звіті НАТО за 2022 рік.

Щорічний звіт НАТО за 2022 рік. NATO

Країни-члени Альянсу домовились збільшували свої загальні витрати на оборону після того, як РФ анексувала Крим та ввела свої війська на Донбас у 2014 році.

Наразі цієї мети вже досягли: Греція, США, Литва, Польща, Британія, Естонія та Латвія. Також за словами Генсека НАТО, очікувалось, що до цього переліку увійдуть ще дві країни, але їхні економіки зросли більше, ніж очікувалося і їхні витрати на оборону були нижче 2% ВВП.

«Моє послання союзникам полягає в тому, що ми вітаємо те, що вони зробили, але їм потрібно пришвидшитися, їм потрібно зробити більше в більш небезпечному світі», — заявив Столтенберг.

Він нагадав, що нова Стратегічна концепція НАТО визначає РФ як найбільшу загрозу безпеці Альянсу.

Пресконференція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, де він представляє свій річний звіт за 2022 рік. NATO

Генеральний секретар НАТО також зауважив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну, яке розпочалось у 2022 році стало шоком, але це не було несподіванкою.

«Це була кульмінація схеми агресивних дій. І у відповідь, після незаконної анексії Росією Криму в 2014 році, НАТО запровадила найбільшу систему примусової або колективної оборони за ці покоління. Тож коли російські танки заїхали в Україну, ми були готові. За кілька годин ми активували наші плани оборони від Балтійського до Чорного моря», — сказав Столтенберг.

Він додав, що з 24 лютого 2022 року під командування НАТО передали 40 тисяч військовослужбовців. Також була подвоєна кількість бойових груп Альянсу з чотирьох до восьми та посилена повітряна та морська безпека.

Пресконференція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, де він представляє свій річний звіт за 2022 рік. NATO

Водночас Столтенберг зауважив, що союзники роками намагались вести змістовний діалог з Росією, але Москва «відійшла від цієї мети».

«Рада НАТО-Росія була важливим інструментом у наших зусиллях спробувати налагодити якийсь змістовний діалог з РФ. Ми використовували його, щоб спробувати запобігти вторгненню в Україну. Але після вторгнення це не має значення. Ми не можемо вести жодного змістовного діалогу з країною, яка несе відповідальність за незаконну військову агресію проти сусіда України. Тому зараз у нас, звісно, немає засідань у цій раді», — зазначив Генсек НАТО.

Він також повідомив, що має намір скликати засідання Комісії Україна-НАТО, яке може відбутися вже на початку квітня. Це відбудеться в межах засідання очільників МЗС кран-членів Альянсу, яке заплановане на 4-5 квітня 2023 року.

Столтенберг додав, що він має мандат скликати зустріч комісії, і з повагою до позиції Угорщини. Нагадаємо, ця країна блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО з 2017 року.