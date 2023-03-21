Два російських ракетоносці здійснили політ над Японським морем

РОСІЙСЬКА ПРОВОКАЦІЯ

Тривалість польоту склала понад сім годин. Винищувачі далекої авіації Ту-95мс супроводжували літаки Су-30см та Су-35с.

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У Міноборони РФ заявили, що винищувачі «виконали плановий політ у повітряному просторі над нейтральними водами акваторії Японського моря».

За твердженням російського відомства, «польоти виконувались у суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору».

Ту-95 — стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений та прийнятий на озброєння в СРСР у 1950-х роках. Його було створено як аналог американського стратегічного бомбардувальника Convair B-36 «Peacemaker». Може діяти в тилу у будь-який час доби та будь-яку погоду. Бойовий радіус дії — 6500 км. Одни бомбардувальник може нести на собі майже два десятки ракет. Ці літаки, у тому числі, росіяни задіюють у війні проти України.