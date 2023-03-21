ЗСУ відбили понад 120 атак росіян — Генштаб

Атаки РФ

Армія РФ не припиняє штурмувати Бахмут. Російські військові продовжують також спроби наступу на Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На Запорізькому та Херсонському напрямках сили РФ обороняються.

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Протягом доби росіяни завдали 21 авіаційний та 9 ракетних ударів. Один з них — по місту Слов’янськ. Інший ракетний удар прийшовся на Краматорськ, по об’єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено 7 багатоповерхівок та 3 приватні авто. Загиблих у містах немає. Також росіяни здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Основною метою сил РФ протягом доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, пишуть у зведенні Генштабу.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ, здійснивши артилерійські обстріли районів 11 населених пунктів вздовж лінії фронту. Від атак постраждало 12 населених пунктів на Бахмутському напрямку. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках численних ворожих обстрілів зазнали райони 17 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках атакований 41 населений пункт. На півночі та північному сході України росіяни обстрілюють прикордоння: там атак зазнали 26 населених пунктів.

Напередодні повідомлялося, що росіяни намагаються оточити Авдіївку. Це місто може стати «другим Бахмутом», зауважували українські військові.