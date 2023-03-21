Китай продав РФ БпЛА на понад $12 млн за рік повномасштабної війни
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Це офіційні дані російської митниці від стороннього постачальника даних. Ймовірно, що це лише частина більшого потоку технологій через неофіційні канали та інші дружні до Росії країни, такі як Казахстан, Пакистан і Білорусь.
Майже 70 китайських експортерів продали в Росію 26 різних марок безпілотників після початку повномасштабного вторгнення. Вони служать очима в небі для фронтових винущувачів.
Про таке повідомляє The New York Times.
У виданні зазначають, що зусилля США ізолювати РФ від вкрай необхідних технологій і грошей були ускладнені домінуванням Китаю в глобальному ланцюжку постачання електроніки.
Крім того, Китай продовжує залишатися одним з найбільшим покупців російської нафти. Пекін стає все більш важливою опорою Москви у військовому, дипломатичному та економічному відношенні.
21 березня китаський лідер з офіційним візитом прибув до Москви. Це сталося через кілька днів після оприлюднення рішення МКС видати ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей.
Під час зустрічі з очільником Кремля, Цзіньпін заявив, що його країна може співпрацювати з Росією для «досягнення спільних цілей». Він зауважив, що під керівництвом Путіна «розвиток Росії значно покращився» і висловив сподівання, росіяни його переоберуть на президентських виборах наступного року.