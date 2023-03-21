Китай продав РФ БпЛА на понад $12 млн за рік повномасштабної війни

ПОЗИЦІЯ КИТАЮ

Це офіційні дані російської митниці від стороннього постачальника даних. Ймовірно, що це лише частина більшого потоку технологій через неофіційні канали та інші дружні до Росії країни, такі як Казахстан, Пакистан і Білорусь.

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Майже 70 китайських експортерів продали в Росію 26 різних марок безпілотників після початку повномасштабного вторгнення. Вони служать очима в небі для фронтових винущувачів.

Про таке повідомляє The New York Times.

У виданні зазначають, що зусилля США ізолювати РФ від вкрай необхідних технологій і грошей були ускладнені домінуванням Китаю в глобальному ланцюжку постачання електроніки.

Крім того, Китай продовжує залишатися одним з найбільшим покупців російської нафти. Пекін стає все більш важливою опорою Москви у військовому, дипломатичному та економічному відношенні.

21 березня китаський лідер з офіційним візитом прибув до Москви. Це сталося через кілька днів після оприлюднення рішення МКС видати ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей.

Під час зустрічі з очільником Кремля, Цзіньпін заявив, що його країна може співпрацювати з Росією для «досягнення спільних цілей». Він зауважив, що під керівництвом Путіна «розвиток Росії значно покращився» і висловив сподівання, росіяни його переоберуть на президентських виборах наступного року.