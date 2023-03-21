«Ми — не ідоти». Тайваню не подобається мирний план Китаю

Емоційна реакція

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву говорить, що «миротворцем» не може бути той, хто погрожує війною.

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«Ми - не ідоти. Хочете миру? Обидва автократи повинні негайно припинити свої погрози, агресію та експансіонізм», — цитує Джозефа Ву CNN.

Емоційна реакція урядовця з’явилась після того, як до Москви із триденним візитом прибув лідер Китаю Сі Цзіньпін. У Росії він позиціонує себе не безапеляційним союзником РФ, а миротворцем.

Вчора у Москві президент КНР заявив Путіну, що РФ і Китай мають «схожі цілі». А президент РФ Путін сказав, що поважає мирний план Пекіна і вітає пропозицію країни щодо припинення «гострої кризи» в Україні.

Нагадаємо, наприкінці лютого Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України. У документі Росію не називають агресором. У першому з 12 пунктів своєї позиції Китай заявляє, що необхідно дотримуватися міжнародного права та принципу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країн.

Також КНР запропонувала, зокрема, відмову від «менталітету холодної війни», припинення бойових дій, вирішення гуманітарної кризи, припинення «односторонніх» санкцій, відновлення мирних переговорів та сприяння експорту зерна.