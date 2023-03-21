Молдова відновила імпорт російського газу

ГАЗОВІ ІСТОРІЇ

Це рішення є тимчасовим.

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Про це заявив голова правління «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Він зазначив, що частину пального підприємство буде закупати у російського концерну до кінця березня 2023 року.

Чебан зауважив, що з початку березня пальне, поставлене «Газпропомом» та прийняте «Молдовагаз» перенаправляється до «Тираспільтрансгазу». Цей газ використовується для споживачів лівого берега Дністра (т.зв.Придністров’я), включно з енергопідприємством «Молдавська ДРЕС», що виробляє електроенергію для правого берега (іншої частини Молдови). У березні «Молдовагаз» забезпечувало споживачів природним газом, придбаним у АТ «Енергоком». У Придністров’ї ж, у зв'язку із березневим потеплінням споживання природного газу значно знизилося.

«У цій ситуації, беручи до уваги, що ціна природного газу, що поставляється ПАТ “Газпром” та АТ “Енергоком” практично ідентичні, АТ «Молдовагаз» до кінця березня 2023 року купуватиме для своїх споживачів близько 0,7-0,8 мільйона кубометрів. щодня від ПАТ "Газпром", і близько 1,3-1,5 мільйона кубометрів щодня від АТ "Енергоком"», — зазначив Чебан.

Проте таке рішення компанії «Молдовагаз» вже засудили в Міненергетики Молдови, передає Agora.

«Ми пережили зиму, не закупивши в «Газпрому» газ для правого берега. З подивом дізнався, що в березні я брав газ на кілька днів з російської сторони для правого берега. Рішення було прийнято «Молдовагазом» без відома міністерства, — заявив міністр Віктор Парликов.