Мінкультури повідомило про тимчасово обмежений доступ до Києво-Печерської лаври

ЦЕРКОВНІ СПРАВИ

Це пов'язано із роботою комісії, яка перевіряє наявність, умови зберігання та стан збереженості культурних цінностей на території Лаври.

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У Міністерстві культури та інформаційної політики України (МКІП) зазначили, що «йдеться про культурні цінності що передавалися з Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічому монастирю) Української православної церкви».

Комісія, яка проводить обстеження була створена згідно з наказом Мінкультури. До складу її складу входять представники МКІП, Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», Національного науково-дослідного реставраційного центру України, Інституту археології Національної академії наук України, а також представники Київської Нацполіції та СБУ.

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Києво-Печерська Лавра © Kyiv-Pechersk Lavra / AP

В Українській православній церкві (Московського патріархату) заявили, що «зачинення печер заповідником без попередження є безпрецедентним проявом обмеження прав українських вірян, які цими днями масово їдуть з різних регіонів в надії вклонились Києво-Печерським святиням».

Втім у повідомлені ченців зазначається, що попередження від Мінкультури вони все ж отримували.

«20 березня 2023 року від керівництва національного заповідника “Києво-Печерська лавра” на адресу монастиря надійшов лист з повідомленням про те, що віднині доступ до Ближніх та Дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості “культурних цінностей», — цитують повідомлення на сайті представники УПЦ (МП).

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Раніше голова Тернопільської облради Михайло Головко повідомив, що на найближчій сесії депутати планують прийняти ряд звернень щодо правомірності використання споруд Почаївської Свято-Успенської лаври представниками УПЦ (МП).

Зокрема вони звернуться до Тернопільської ОВА «щодо підготовки звернення до Почаївської міськради про передачу земельної ділянки з комунальної у державну власність».

Свято-Успенська Почаївська лавра © PochayivLavra / Facebook

«На даний момент земля під усіма спорудами включно з тими, що належать до Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, знаходиться у комунальній власності, а це суперечить діючому законодавству», — зазначив Головко.

Також депутати облради хочуть попросити Мінкультури розірвати з УПЦ (МП) договір безоплатного користування спорудами Почаївської Свято-Успенської лаври, а РНБО створити міжвідомчої робочої групи, аналогічно до тої, яка працює в Києво-Печерської лаврі.

Крім того депутати направлять лист до Державної інспекції архітектури та містобудування України щодо перевірки законності забудови, проведеної УПЦ МП на території Почаївської Свято-Успенської лаври.

Нагадаємо, 10 березня Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра» повідомив, що з чоловічим монастирем УПЦ (МП) розривають договір про безоплатне користування держмайном Лаври. Усе через порушення монастирем умов цього договору. Ченці мають виселитись з усіх зайнятих будівель так званої Нижньої Лаври до 29 березня 2023 року.