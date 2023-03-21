Мінкульт України офіційно посилив правила виїзду за кордон для чоловіків-артистів

Нові обмеження від Мінкульту

Тепер міністерство культури може сприяти у виїзді за кордон лише тим митцям, які мають на руках військово-облікові документи.

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Відповідну заяву зробили у міністерстві культури України.

У повідомленні відомства йдеться, що документи про реєстрацію у військкоматі мають бути у кожного чоловіка призовного віку, а їх відсутність є порушенням законодавства.

«Для запобігання випадкам зі зловживанням, таких, наприклад, як з Андрієм Щегелем і режисером Тарасом Голубковим, Мінкультури разом з правоохоронними органами було змушене ініціювати посилення вимог для виїзду за кордон чоловіків призовного віку», — пояснили в Мінкульті.

Нагадаємо, що раніше український стендап-комік Андрій Щегель заявив, що виїхав до Туреччини попри те, що отримав три повістки в армію. Він сказав, що отримав дозвіл від Мінкульту як артист.

Пізніше повідомлялося, що український режисер Тарас Голубков зняв кліп для російської співачки Клави Коки. У Міністерстві культури заявили, що він отримав дозвіл для виїзду на зйомки документального фільму про війну в Україні у Європі.

Після цього Мінкульт подав на затвердження уряду проєкт документу щодо більш жорсткого порядку отримання таких дозволів. А учасникам гурту KAZKA Дмитру Мазуряку та Микиті Будашу нещодавно відмовили у виїзді за кордон.

Також раніше в Україні розробили механізм позбавлення державних нагород артистів, які зарекомендували себе як зрадники. Депутати взяли напрацювання Мінкульту і зареєстрували відповідний законопроєкт.