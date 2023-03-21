Обов’язковий іспит: Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо отримання громадянства іноземцями

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

До комплексного іспиту увійдуть питання з основ Конституції та історії України. Також передбачено визначення рівня володіння державною мовою.

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За відповідний законопроєкт проголосував 281 народний обранець, повідомив Ярослав Железняк.

«Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року Російської Федерації на територію України внесло корективи ставлення держави до інституту громадянства України, зокрема щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України», — йдеться у пояснювальній записці.

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Нагадаємо, в рамках засідання 21 березня, Верховна Рада також погодила випробувальний термін для військових-контрактників. Він буде обов’язковим та складатиме від одного до шести місяців. Військовослужбовці, які успішно пройдуть цей термін, будуть нести службу за контрактом у Збройних Силах або інших військових формуваннях.