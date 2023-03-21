Партизанський рух «Черный мост» заявив про свою причетність до пожежі у будівлі ФСБ у Ростові

ПОЖЕЖІ В РОСІЇ

Партизанський рух називає себе «співавтором вирощування бавовни у будівлі ФСБ».

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Про це йдеться в телеграм-каналі організації.

За інформацією партизанів, пожежа виникла внаслідок вибуху саморобної вибухівки.

Організація надала слово автору, який за їхнім ствердженням і організував підпал.

«ФСБ в країні [Росії] є оплотом лицемірства, насильства та несправедливості. Саме співробітники цієї структури фабрикують кримінальні справи проти неугодних, віджимають бізнес у підприємців, влаштовують диверсії проти мирних жителів, катують опозиціонерів і фізично усувають "конкурентів". З початку подій в Україні ще ніхто з партизанів не віддавав належної уваги атакам на будівлі їхнього відомства чи на самих представників спецслужби. І дуже дарма», — зазначено у пості.

Нагадаємо, пожежа у будівлі ФСБ у Ростові-на-Дону сталася 16 березня. В ФСБ тоді заявили, що в гаражі вибухнули паливно-мастильні матеріали.