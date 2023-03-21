Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва — японське інформагентство Kyodo

Високий візит

Агентство повідомляє, що Кісіда та президент Володимир Зеленський обговорять допомогу Японії Україні у відновленні економіки.

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Прем'єр прибув до Києва після офіційного візиту в Індію. Він — єдиний з лідерів G7, який ще не був в Україні після початку вторгнення РФ.

За даними уряду Японії, Кісіда у Києві проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі на найвищому рівні він «віддасть шану мужності та стійкості українського народу, який став на захист своєї батьківщини під керівництвом президента Зеленського», йдеться у повідомленні.

Також передбачається, що він висловить солідарність та непохитну підтримку Україні.

«Він також підтвердить свою рішучість твердо захищати міжнародний порядок, заснований на верховенстві закону, рішуче відкидаючи вторгнення Росії в Україну та односторонню силову зміну статусу-кво», — йдеться у повідомленні.

Завтра прем'єр Японії відвідає Польщу.