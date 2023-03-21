Прем'єр Японії сьогодні відвідає Україну та зустрінеться із Зеленським

Несподіваний візит

Політик вже прямує до Києва. Це перший його візит в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вирушив до України з Індії, де перебував з офіційним візитом. Про поїздку з посиланням на повідомлення японського уряду інформує телеканал NHK.

За даними уряду Японії, Кісіда у Києві проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі на найвищому рівні він «віддасть шану мужності та стійкості українського народу, який став на захист своєї батьківщини під керівництвом президента Зеленського», йдеться у повідомленні на сайті телеканалу.

Також передбачається, що він висловить солідарність та непохитну підтримку Україні.

«Він також підтвердить свою рішучість твердо захищати міжнародний порядок, заснований на верховенстві закону, рішуче відкидаючи вторгнення Росії в Україну та односторонню силову зміну статусу-кво», — йдеться у повідомленні.

Завтра прем'єр Японії відвідає Польщу.

Фуміо Кісіда є єдиним із лідерів країн G7, хто поки що не був з візитом в Україні. Востаннє прем'єр Японії та Володимир Зеленський спілкувалися 6 грудня. Тоді вони провели телефонну розмову.

У січні посол Україні в Японії повідомив, що Японія, яка головує цьогоріч у G7 та прийматиме у себе саміт «Сімки» в травні, підійматиме питання підтримки України. На початку року японське видання Nikkei повідомило, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда збирається запросити президента України Володимира Зеленського на саміт G7 у травні.