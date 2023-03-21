Путін звільнить засуджених вагнерівців, які пів року воювали проти України — британська розвідка

Путінська амністія

Президент РФ підписав відповідний указ. Найближчими днями тисячі ув'язнених будуть помиловані та звільнені, припускають у зведенні.

Реклама Читати продовження

Пік вербування ув’язнених припав на осінь 2022 року, коли засудженим пропонували пом’якшити покарання після шести місяців служби, йдеться у зведенні розвідки Британії.

Приблизно половина завербованих в’язнів, ймовірно, були вбиті або поранені, зазначають у розвідці. Втім, дані з Росії свідчать про те, що група дотримується обіцянки звільнити тих, хто вижив. Посвідчення, видані звільненим вагнерівцям, нібито вже завірені указом президента РФ Володимира Путіна.

«Оскільки ПВК Вагнера тепер, ймовірно, заборонено вербувати нових ув’язнених, цей відтік ускладнить кадрові проблеми. Крім того, раптовий приплив злочинців з недавнім і часто травматичним бойовим досвідом, ймовірно, стане серйозним викликом для російського суспільства», — зауважили в розвідці Британії.

Напередодні аналітики інституту вивчення війни писали, що власник ПВК Пригожин створює інфоприводи, щоб виправдати провали групи «Вагнера» на фронті. 14 березня повідомили, що сейм Литви визнав ПВК «Вагнера» терористичною організацією.