Путін: мирний план Китаю може стати основою для припинення війни в Україні

ВІЗИТ СІ ЦЗІНЬПІНА ДО РФ

Президент РФ заявив, що план Пекіна «може бути взятий за основу мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на Заході та в Києві».

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Про це повідомляє The Guardian.

Путін також зазначив, що він із головою КНР «провели багато часу» та «приділили багато уваги» обговоренню мирного плану Китаю.

«Ми вважаємо, що багато пунктів китайського мирного плану співвідносяться з точкою зору Російської Федерації і багато з цих пунктів можуть бути прийняті на заході та в Києві», — заявив президент Росії.

За інформацією китайських державних ЗМІ, РФ також підтвердила свою готовність якнайшвидше відновити мирні переговори.

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Перед завершенням переговорів Путін та Сі Цзіньпін підписали спільні заяви про плани економічного співробітництва та поглиблення партнерства, а також низку угод та меморандумів про взаєморозуміння та співпрацю у різних сферах.

Раніше голова КНР запросив президента РФ взяти участь у третьому міжнародному форумі у рамках проєкту «Один пояс – один шлях». Він проходитиме у 2023 році в Китаї.

Також у перший день візиту до Москви Сі Цзіньпін заявив Путіну, що РФ і Китай мають «схожі цілі».

Нагадаємо, наразі триває триденний візит китайського лідера до Росії. У Москві голова КНР заявив Путіну, що РФ і Китай мають «схожі цілі». А Володимир Путін сказав, що поважає мирний план Пекіна і вітає пропозицію країни щодо припинення «гострої кризи» в Україні.

Водночас у США заявили, що ретельно слідкуватимуть за візитом китайського лідера до Москви. Речник Білого Дому Джон Кірбі висловив стурбованість посиленням співпраці між КНР та Росією останнім часом.

Наприкінці лютого Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України. У документі Росію не називають агресором.