Росія скликає засідання Радбезу ООН щодо депортації українських дітей

Страх перед Гаагою

Постпред РФ в ООН Небензя заявив, що таке засідання запланували провести ще «задовго» до рішення МКС, щоб довести, що «питання про дітей, насильно відправлених до Росії, повністю роздуте».

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Неформальне засідання мають провести на початку квітня, пише AP. Саме через незаконну депортацію українських дітей до РФ Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського дитячого омбудсмана Марії Львової-Бєлової.

Також постійний представник РФ в ООН Василь Небензя РФ в ООН заявив, що Росія поверне дітей в Україну, коли «буде безпечно», пише Радіо Свобода. Зокрема, Небензя зауважив, що, вивозячи дітей з території України, російська влада хотіла «уберегти їх від небезпеки, яку можуть нести військові дії», і що вони нібито готові повернути їх до України, коли умови зміняться.

«Звичайно, чому ні», — відповів Небензя на запитання, чи поверне Росія дітей.

2014 та 2015 роках Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС) з запитами щодо розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених на території України. У 2022-му році було ухвалено необхідні зміни до законодавства, які дозволили Офісу Прокурора МКС повноцінно здійснювати розслідування в Україні. Найближчим часом представництво офісу Прокурора МКС запрацює в Україні. Україна офіційно зафіксувала депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Повернути вдалось 308 дітей.