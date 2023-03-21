Співпраця з РФ: СБУ повідомила про підозри співробітнику та очільнику ЗАЕС

КОЛАБОРАНТИ

Крім цього, правоохоронці задокументували факти злочинної діяльності російського блогера Артемія Лебедєва, який у червні 2022 року знімав на територію Запорізької АЕС репортаж для кремлівських медіаресурсів.

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Відзнятий замовний сюжет про начебто захоплення енергооб’єкта українцями Лебедєв поширював серед своєї аудиторії у соцмережах, повідомляє СБУ.

Також неправдиву інформацію телеглядачам розповідав й очільник ЗАЕС Юрій Чернічук, який до тимчасової окупації регіону займав посаду заступника головного інженера станції.

Зокрема, за даними слідства «Чернічук був "гостем" на російських пропагандистських телеканалах, де він заперечував факти російських обстрілів української АЕС».

«Після захоплення Запорізької атомної електростанції Чернічук погодився очолити створену на її базі фейкову "експлуатуючу організацію АЕС", яка фактично підпорядковується "Росатому". На цій "посаді" він змушує українських атомників підписувати контракти із псевдоустановою, а також сприяє підключенню електростанції до енергосистеми РФ», — йдеться у повідомлені.

Також СБУ викрила на співпраці з РФ колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС.

«Саме він причетний до передачі росіянами матеріальних цінностей підрозділу», — зазначили правоохоронці.

Наразі усім фігурантам повідомлено про підозри у пособництво державі-агресору та виправдовуванні або заперечені збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 111-2 та ч. 3 ст. 436-2 ККУ).

Нагадаємо, 9 березня через російські ракетні обстріли відключилась остання лінія звʼязку окупованої Запорізької АЕС з українсько енергосистемою. Крім того, через загрозу ракетних атак на Південноукраїнській, Хмельницькій та Рівненській АЕС знизили потужність до 4700 МВт, повідомили у компанії «Енергоатом». Згодом фахівці «Укренерго» відновили енергоживлення ЗАЕС.

Цього ж дня 49 держав та Євроатом звернулись до Ради керівників МАГАТЕ із заявою, в якій йдеться про високі ризики на ЗАЕС, поки там перебуватимуть російські військові та персонал «Росатому». Країни тоді закликали «припинити обстріл українських енергетичних об’єктів» та наголосили на «важливості відновлення контролю України над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів».